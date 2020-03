In Evidenza Primo Piano Provincia Donati al Frangipane 200 test rapidi per il Coronavirus dalla Diocesi di Ariano Irpino 28 marzo 2020

Per continuare a far fronte all’emergenza coronavirus Covid-19, il Vescovo Sergio Melillo e la Diocesi di Ariano I.-Lacedonia, con la collaborazione dei sacerdoti, delle comunità parrocchiali e di alcuni privati, hanno donato all’Ospedale “S. Ottone Frangipane” di Ariano Irpino 500 test rapidi per Covid-19 per il personale medico e infermieristico. L’ulteriore gesto concreto di solidarietà giunge dopo che nei giorni scorsi era stato disposto anche l’acquisto di un respiratore per il trattamento di pazienti critici affetti da coronavirus che si trovano in terapia sub intensiva.

Domani 29 marzo, quinta domenica di Quaresima, alle ore 11 il Vescovo Melillo celebrerà dalla Basilica Cattedrale di Ariano la Santa Messa, senza la presenza dei fedeli, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e al termine, davanti al sagrato, ci sarà l’adorazione con benedizione eucaristica della città di Ariano e dell’intera Diocesi.

Come di consueto, questa sera, alle ore 21, sempre attraverso su Facebook, il Vescovo indirizzerà il suo saluto e continuerà ad esprimere la sua vicinanza ad ognuno in questo delicato tempo.