Sport Minori Domenica appuntamento con lo Slalom Città di Forino 11 settembre 2019

Torna l’appuntamento motoristico irpino più atteso: domenica 15 settembre, in località Breccelle di Forino, con partenza alle 11.00, si svolgerà il 3^ Slalom Città di Forino, “Memorial Giulia De Feo”, gara automobilistica nazionale di slalom in salita.

Una competizione di sicuro interesse per tutti gli appassionati delle quattro ruote, il cui programma prevede una ricognizione e tre manche cronometrate. Grande novità dell’edizione di quest’anno, per la prima volta in assoluto in provincia di Avellino, la presenza in contemporanea delle auto storiche, con la gara di regolarità, articolata

sempre su tre manche più ricognizione.

L’evento è promosso dalla scuderia “Power car competition”, in collaborazione con l’ dall’Aci Avellino e la scuderia “Avellino Racing”, con il patrocinio delle amministrazione comunale di Forino. Parte del ricavato sarà donata in beneficenza, a sostegno dell’iniziativa di solidarietà denominata “Contrada per Luigi”, per consentire il prosieguo delle terapie sanitarie necessarie all’amico.

Per informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare la Segreteria gara al numero 340 8226044.