Domenica amara per il settore giovanile dell'US Avellino: sconfitte per U15 e U17 13 ottobre 2019

Domenica amara per il settore giovanile dell’US Avellino. Escono sconfitte entrambe le compagini, allenate da mister Gigi Molino e Gianni Montanile.

I primi a scendere in campo sono stati i ragazzi dell’U15 che contro la Fermana vanno sotto tre a zero dopo quindici minuti dal calcio d’inizio. Nella ripresa Molino cerca la svolta, cinque cambi, compreso il portiere Guerreschi. Nei secondi quarantacinque minuti è letteralmente un’altra gara, al cinquantasettesimo Piacente accorcia le distanze ma il parziale non cambia, nonostante sei occasioni da gol, la partita termina tre a uno per gli ospiti.

Stessa sorte anche per l’U17. I lupi allenati da Montanile subiscono la prima rete dopo due minuti e non riescono più a rientrare in partita. Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio dei giallo blu su punizione. Nonostante la sconfitta, da registrare una buona prestazione da parte del numero uno Petrone.