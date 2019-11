Sport Avellino va…di corsa: domenica l’ottava edizione della Torre e Torrenti 21 novembre 2019

Si svolgerà domenica 24 novembre, con partenza alle ore 9,30, l’ottava edizione della Torre e Torrenti, gara podistica nazionale che attraverserà per 10 chilometri la città di Avellino. La gara, promossa e curata dalla “Polisportiva Podigym” del Pres.Carmelo Alvino e con il patrocinio del Comune di Avellino, vedrà la partecipazione di atleti provenienti dalle regioni della Campania, della Puglia, del Lazio, della Calabria, della Basilicata e del Molise, nonché

di atleti di alto valore tecnico sia Nazionale che Internazionale.

Nello scenario natalizio della città, il percorso si snoderà lungo le due arterie principali tra il corso Vittorio Emanuele, viale Italia fino a via Brigata e ritorno da via Roma e corso Europa fino a via Matteotti da ripetersi per tre volte. La partenza ed arrivo saranno sempre in corrispondenza della villa comunale.

Lungo le strade interessate dal percorso sarà prevista la chiusura totale al traffico con l’ausilio dei vigili urbani, oltre a punti di ristoro e la presenza del servizio sanitario con le ambulanze della misericordia di Capriglia Irpina, responsabile tecnico del percorso Famoso Beniamino. Previsti circa 500 atleti alla partenza, per un indotto di circa 3000 persone, provenienti da tutta la Campania e dalle Regioni limitrofe.

La gara è patrocinata, senza fondi, dal Comune di Avellino, e con organizzazione tecnica dell’MspItalia e del liceo sportivo De Luca di Avellino, del CONI provinciale, e con l’ausilio delle associazioni di Volontariato, del gruppo Motovespa, ed altre Associazioni sportive nonché i vari sponsor, che fattivamente daranno il loro contributo alla riuscita della manifestazione.

Attesi atleti di alto livello tecnico e squadre blasonate che si contenderanno la classifica a squadre. Saranno premiati i primi 50 uomini e le prime 10 donne più i primi 3 di tutte le categorie amatoriali. Un’iniziativa più che meritevole in quanto finalizzata, tra le altre cose, alla sensibilizzazione e alla divulgazione dello sport della corsa podistica nella Città di Avellino e nelle sue strade principali, dove per l’occasione sarà allestito anche un palco per la premiazione e per tutta una serie di iniziative che faranno da cornice alla manifestazione.

Le iscrizioni ed il regolamento sono consultabili dal sito www.camelotsport.it