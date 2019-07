Avellino Primo Piano Domani niente mercato, la sede di Valle non è ancora pronta 1 luglio 2019

Niente da fare per il mercato a Valle. Fumata nera al termine di un confronto al comando dei Vigili Urbani. La sede di Valle, individuata come alternativa a quella del parcheggio dello Stadio per il periodo delle Universiadi, non risponderebbe alle prescrizioni dell’Asl. Questa la motivazione emersa al termine del confronto tra l’amministrazione comunale, il Colonnello Michele Arvonio e le associazioni dei commercianti.

Ora l’attenzione è tutta rivolta a sabato. L’obiettivo è di garantire per il prossimo 6 luglio il regolare svolgimento del mercato tra via Manfra, via Morosini e via Marotta. Il mercato dovrebbe svolgersi a Valle anche la settimana successiva, e quindi martedì 9 e sabato 13 luglio.

Poi, una volta terminate le Universiadi, tornerà nella sua collocazione di sempre, nel parcheggio dello Stadio Partenio-Lombardi.