Domani l’addio a Maria, la 18enne morta a Serino ad una festa di compleanno

Domani alle 15 l’ultimo saluto a Maria Agnes, stroncata da un malore improvviso mercoledì notte mentre era ad una festa di compleanno di due gemelli a Serino. Le esequie partiranno dall’abitazione di Maria ed il rito religioso si terrà nella Chiesa San Michele Arcangelo di San Michele di Serino. La salma sarà tumulata nel cimitero di Santa Lucia di Serino.

L’addio, straziante, alla ragazza che era diventata maggiorenne solo pochi giorni fa. Risiedeva a Santo Stefano del Sole, in contrada San Pietro. La famiglia è originaria di Sala di Serino. La Valle del Sabato tutta è ancora sconvolta dalla terribile notizia. Come lo sono i suoi compagni di scuola. Questa mattina, gli allievi dell’istituto alberghiero “Gregorio Ronca” di Montoro, hanno organizzato una marcia in suo onore. Palloncini e fiori bianchi per ricordarla, per ricordare il suo coinvolgente sorriso. Il corteo è partito da via Roma ed ha raggiunto la sede della scuola. Ieri i compagni di classe si sono stretti in preghiera, il suo banco vuoto è stato ricoperto da orchidee.

La dirigente dell’istituto, Lucia Ranieri, ha scritto un messaggio per Maria a nome di tutta la scuola: “Il suo sorriso, la sua voglia di vivere, l’amore per lo studio e per la scuola resteranno sempre impressi nei nostri cuori e ci accompagneranno nel percorso quotidiano con la speranza che il suo ricordo sia d’esempio e stimolo per tutti”.