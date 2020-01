Docente irpina investita da un furgone

Donna investita da un furgone. E’ accaduto ieri, 18 gennaio 2020, a Montecalvo Irpino (Avellino). La signora è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per fortuna, nonostante le fratture riportare, non è in pericolo di vita. La 56enne svolge il ruolo di insegnante al liceo Parzanese del Tricolle. Indagini in corso delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il sinistro è avvenuto non lontano dall’ingresso del paese irpino.