Attualità Provincia Divieto di fuochi illegali nella notte di San Silvestro a Mercogliano, D’Alessio: ” Divertirsi si, ma con coscienza “ 28 dicembre 2019

In vista dei festeggiamenti della fine dell’anno, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, in accordo con l’Assessore delegato alla tutela degli animali, Annachiara Coppola, ed al Corpo di Polizia Municipale, ha emanato un avviso che invita i cittadini a non far uso di fuochi d’artificio illegali e punisce le condotte difformi dalle norme di legge.

“Si può festeggiare ugualmente senza eccessi ed in maniera responsabile – commenta il Sindaco D’Alessio – E’ necessario che tutti, dai ragazzi agli anziani, prendano coscienza dei pericoli e delle conseguenze dell’uso incosciente di fuochi illegali. In un attimo si rischia di trasformare una festa in una tragedia. Dunque, rivolgo un accorato invito a tutti i cittadini a godersi l’allegria della notte di San Silvestro senza utilizzare fuochi, petardi, razzi e dimostrare che Mercogliano sta cambiando, anche in quanto a civiltà e rispetto collettivo”.

Il Comune di Mercogliano, inoltre, si schiera dalla parte degli animali e avvia la campagna di sensibilizzazione “sparagn e comparisc”.