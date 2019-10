Sport Sport Minori Diventare Arbitro Federale di Pallacanestro: corso gratuito ad Avellino 9 ottobre 2019

C’è ancora tempo per iscriversi al Corso per diventare Arbitro Federale di Pallacanestro. Organizzato dal Gruppo Arbitri di Pallacanestro di Avellino, il corso è dedicato a ragazzi e ragazze dai 13 ai 30 anni ed è finalizzato a conseguire la qualifica di Arbitro Federale di Pallacanestro, per poter così dirigere gare nei campionati di basket organizzati dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

Si parte dalle categorie giovanili per arrivare fino alla serie A, percependo un rimborso per ogni gara arbitrata, commisurato al campionato diretto. Al termine della prima stagione, si avrà diritto alla tessera Siae per il libero accesso alle gare organizzate dalla FIP.

Il corso è completamente gratuito e si concluderà con un esame finale che si terrà nella seconda metà di novembre. Le lezioni, che saranno tenute dagli istruttori provinciali CIA (Comitato Italiano Arbitri), avranno cadenza settimanale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Danilo al 3477314272 o Simone al 3335358744 oppure scrivere una email all’indirizzo cia.av@campania.fip.it.