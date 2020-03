Attualità Distaccamento vigili del fuoco di Giugliano, il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia da l’ok 7 marzo 2020

Nel primo pomeriggio del 5/3/2020, il Commissario Prefettizio del Comune di Giugliano, Dott. Umberto Cimmino, ha ricevuto presso il suo ufficio in Municipio, il Sottosegretario agli Interni On. le Carlo Sibilia, il portavoce alla Camera dei deputati On. Le Salvatore Micillo, la portavoce al Senato della Repubblica Dottoressa Maria Castellone, il direttore Regionale dei vigili del fuoco della Campania Ing. Giovanni Nanni ed il Comandante dei vigili del fuoco di Napoli Ing. Ennio Aquilino, tale incontro era finalizzato al fine di dare concretezza alla proposta di destinare una struttura ubicata nel Comune di Giugliano (per altro già esistente sul territorio in via Circumvallazione esterna nei pressi della sede della Guardia di Finanza) da destinare ai Vigili del Fuoco.

Nell’ambito di tale evento erano presenti sia il Segretario Provinciale CONAPO Michele Coppola, che quello regionale Antonio Tesone.

I Segretari territoriali CO.NA.PO. intendono ringraziare tutti gli intervenuti ed in particolar modo il deputato del Movimento 5 stelle Salvatore Micillo, che in brevissimo tempo si è impegnato per trovare una struttura da adeguare come Distaccamento per i Vigili del Fuoco, nel terzo Comune della Regione per popolazione e nel Comune con capoluogo di provincia tra i più popolosi d’Italia, in una favorevole posizione strategica per effettuare il soccorso, e che presenta una superficie molto ampia con una grande autorimessa sottostante, e con spazio antistante più che soddisfacente.