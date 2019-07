In Evidenza Politica Primo Piano Dissesto idrogeologico, il Ministro Costa stanzia i fondi. In Irpinia oltre 4 milioni per interventi in 10 Comuni 9 luglio 2019

Renato Spiniello – Dissesto idrogeologico, dal Ministero dell’Ambiente in arrivo più di 4 milioni di euro per l’Irpinia. Il Ministro Sergio Costa ha firmato il Piano Stralcio 2019, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, che stanzia 315 milioni di euro per 263 progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

“In soli tre mesi, dal Dpcm 20 febbraio 2019 – scrive il Ministero in una nota -, sono stati individuati gli interventi in tutte le regioni e impegnati i fondi del 2019. Una velocizzazione consistente se consideriamo che negli anni passati si impiegavano anche due anni per ottenere lo stesso risultato”, commenta l’esponente dell’esecutivo gialloverde.

Nel Piano, sono previsti oltre 16 milioni di euro per interventi da realizzare in Campania. Anche l’Irpinia ne beneficerà e non poco.

Ecco tutti gli interventi finanziati:

Torrioni (Risanamento e sistemazione idrogeologica ed ambientale) 574.991,78 euro;

Bagnoli Irpino (Intervento sistemazione idraulica del vallone difesa) 1.061.819,68 euro;

Mercogliano (Ripristino funzionalità idraulica del V.S.Stefano tra attraversamento della S.S. di Montevergine/ V.Partenio) 87.983,95 euro;

Taurano (Progetto sistemazione e regimentazione impulvio in loc. Capodacqua) 749.236,00 euro;

Sant’Angelo all’Esca (Sistemazione idraulico affluente nel vallone contraboni, fosso contrada vecchia) 724.242,37 euro;

Fontanarosa (Lavori urgenti manutenzione straordinaria ripristino sezione deflusso v.Cipolla loc. Strepparo – Moleta) 75.000,00 euro;

Bonito (Lavori urgenti manutenzione straordinaria ripristino sezione deflusso torrente v Allone Ponticello loc. Petralonga) 80.000,00 euro;

Ariano Irpino (Manutenzione straordinaria e ripristino sezione deflussa tratto del vallone Masciano loc. Montarozzo) 70.000,00 euro;

Gesualdo (Lavori di sistemazione idraulico forestale del vallone Tremolito) 874.144,99 euro;

Caposele (Manutenz. Idrogeologica del vallone Palmenta attraversamento con la sc Palmenta confluenza con vallone Acque delle Brecce) 245.500,00 euro.