Benevento Dispenser igienizzanti negli uffici comunali, pulizia straordinaria dei bus: Benevento affronta Covid-19 27 febbraio 2020

Benevento: convocata dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina si è tenuta una seduta di giunta dedicata al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel corso della seduta il sindaco Mastella ha dato disposizione ai dirigenti di provvedere all’attuazione delle direttive emanate per la Pubblica Amministrazione con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha inoltre chiesto ai responsabili degli uffici di provvedere allo scaglionamento dell’accesso degli utenti in modo da evitare possibili sovraffollamenti e di procedere alla pulizia straordinaria dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quelli frequentati dagli utenti. Pulizia straordinaria che dovrà poi essere eseguita settimanalmente.

Il sindaco Mastella ha poi disposto che si provveda all’allocazione di appositi dispenser igienizzanti nelle varie strutture comunali e all’affissione delle informazioni utili alla prevenzione.

Nella qualità di massima autorità sul territorio comunale in materia di igiene e sanità ha poi invitato formalmente tutte le Pubbliche Amministrazioni aventi uffici ubicati in città a far attuare le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sindaco Mastella ha, infine, dato disposizione al concessionario del Trasporto pubblico locale e agli altri concessionari operanti sul territorio comunale di provvedere alla pulizia straordinaria dei mezzi di trasporto.

Sempre nel corso della Giunta tenutasi questa mattina il sindaco Mastella ha anche annunciato che si terrà regolarmente, senza alcuna restrizione, l’incontro di calcio Benevento-Spezia in programma sabato 29 alle ore 15.

“Ho avuto un colloquio telefonico con il collega di La Spezia, che tra l’altro avrebbe voluto il rinvio della gara, e ho deciso di non assumere alcun provvedimento restrittivo nei confronti dei tifosi dello Spezia – ha spiegato Mastella – perché la strategia messa in atto dalla nostra Amministrazione è quella di utilizzare ogni azione preventiva e precauzionale. Occorre, infatti, affrontare con normalità una situazione certamente non semplice ma nemmeno drammatica”.