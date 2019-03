Magazine D(i)ritto al cuore, la mission dello studio legale Ammirati e Bellante 5 marzo 2019

Lo studio legale Ammirati e Bellante è nato nel 2013 come evoluzione professionale del percorso di carriera dei suoi partners, soci fondatori, per creare una struttura in linea con le esigenze della professione e con le necessità dei clienti.

Lo studio, con sede a Roma e Milano, si occupa di diritto civile, immobiliare, delle successioni, commerciale, di impresa, bancario, assicurativo ed amministrativo.

Nell’ambito dell’attività lo studio offre servizi di assistenza e consulenza, anche avanti le Magistrature Superiori e le Autorità indipendenti, sia in ambito stragiudiziale e giudiziale sia nel contesto degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come arbitrati, mediazioni e negoziazioni assistite.

Lo studio opera diritto al cuore delle questioni con passione, cura, attenzione, passionalità. Senza però tralasciare gli aspetti professionali quali competenza, puntualità, rispetto e precisione nei confronti dei clienti, degli interlocutori e del diritto stesso. Andare dritto al cuore significa saper puntare un obiettivo e perseguirlo, con responsabilità e con abnegazione, impegnando energie e risorse. Significa anche saper inquadrare il problema ed individuarne la soluzione, significa focalizzare il risultato e puntare al suo raggiungimento.

Se avete bisogno di un avvocato di diritto del Lavoro, i professionisti dello studio fanno al caso vostro. La negoziazione e la conclusione di un contratto rappresentano il momento fondamentale nella regolamentazione dei rapporti tra privati ovvero tra privati e P.A.

La conduzione delle trattative che precedono tale stipula, le modalità di conclusione del contratto, la redazione del testo negoziale, così da consentire l’eliminazione di qualunque margine di incertezza, oscurità interpretativa o, ancor più, di mancata regolamentazione di un aspetto saliente dell’affare, costituiscono il miglior modo per la definizione chiara e precisa, sotto il profilo giuridico, degli impegni rispettivamente assunti dalle parti.

Avere dei professionisti come loro, nelle fasi di negoziazione e conclusione di un contratto, assume un’importanza fondamentale, non solo nell’ottica di strutturare l’operazione negoziale in maniera funzionale al perseguimento dei vostri interessi, ma anche quale miglior antidoto per evitare l’insorgere di un contenzioso o scongiurare iniziative del contraente in mala fede che voglia sottrarsi ai vincoli assunti.

In qualunque ambito dei rapporti patrimoniali tra privati, così come nella regolamentazione degli affari nell’imprenditoria, la redazione di un contratto richiede quindi competenza, tecnica giuridica, capacità di prevedere gli sviluppi, fisiologici e non, di un rapporto, che rendono imprescindibile l’assistenza di un professionista all’altezza del compito e, soprattutto, del valore economico dell’affare.

Da anni lo studio Ammirati Bellante aiuta imprese commerciali e privati nella negoziazione, redazione e revisione di contratti, nell’ambito della ordinaria e straordinaria gestione dei loro affari.