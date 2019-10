Attualità Direttamente da Monaco Di Baviera, il primo Oktoberfest al “Quanto Basta” 7 ottobre 2019

Non prendete impegni: dal 16 al 20 Ottobre 2019 l’Oktoberfest si sposta al Quanto Basta. Elio e Dario, i giovani titolari del locale sito a San Giorgio Del Sannio hanno deciso di portare la Baviera sulle vostre tavole.

Dal 16 al 20 Ottobre 2019 potrete trovare una ventata di allegria, spasso e divertimento al Quanto Basta. Per tutti gli amanti del luppolo e delle “bionde” ( ma non solo ) saranno 5 giorni all’insegna del gusto e della musica. Un evento da non perdere, perfettamente in stile bavarese.

Non hai fatto in tempo ad andare in Germania? Ci pensa Quanto Basta. Possibilità di scegliere tra menù bavaresi e specialità tipiche dell’evento più famoso al mondo.

Il programma dell’evento:

Quanto Basta ha pensato proprio a tutto. Oltre ai litri di birra e alle prelibatezze della Baviera, non esiste Oktoberfest che si rispetti senza musica. Per voi ogni sera divertimento assicurato.

Mercoledì 16 – Trementisti

Giovedì 17 – Spaccapaese

Venerdì 18 – Le Cuntesse

Sabato 19 – Li Briganti

Domenica 20 – Introduzione alla danza: “Saltarello dell’Alta Valle del Sacco” e concerto Ernicantus