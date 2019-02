VIDEO/ A Mixed Zone la vigilia di Lanusei-Avellino

Torna Mixed Zone, il format di approfondimento sportivo ideato e condotto da Claudio De Vito sulla Web TV di Irpinianews.

E’ la vigilia della sfida più importante della stagione per l’Avellino all’esame Lanusei in terra sarda. I lupi si giocano il tutto per tutto per riaccendere quella speranza chiamata primato. A Mixed Zone l’attesa per il big match attraverso le parole del patron Gianandrea De Cesare e con le ultime sulla formazione che Giovanni Bucaro manderà in campo.

Un’analisi a 360 gradi impreziosita come al solito dagli spunti offerti in diretta Facebook dai commenti dei tifosi.

L’appuntamento fisso è alle 20 il venerdì in diretta streaming su Irpinianews e Facebook sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews. Dopo la diretta, le puntate saranno disponibili on demand su Irpinianews oltre che sui nostri canali social.