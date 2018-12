Avellino Calcio Dionisi ad Avellino per la cinquina: “Voglio vincere ancora in D” 17 dicembre 2018

E’ arrivato alla spicciolata per dare il suo contributo alla causa biancoverde. Fresco di ingaggio da parte dell’Avellino, Matteo Dionisi è già sceso in campo questa mattina con i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro di Olbia.

“Ho deciso di lasciare Latina per motivi personali e quando la scorsa settimana si è palesata la possibilità di venire ad Avellino non ho esitato – ha spiegato il difensore classe ’85 – sono arrivato in una piazza importante, per me è un’occasione unica in cui i miei interessi coincidono perfettamente con quelli della squadra: voglio vincere un altro campionato (sarebbe il quinto di D, ndr), l’Avellino deve uscire da una categoria che non gli appartiene”.

Per Giovanni Bucaro un difensore centrale che all’occorrenza può agire anche sulla fascia destra: “Sono un rubapalloni – ha detto – se c’è da impostare lo faccio senza problemi, ma la mia peculiarità è tutta nella fase difensiva. Porto grinta, corsa e determinazione, che in fin dei conti sono i requisiti fondamentali per vincere questo campionato”. Non è affatto da escludere che il tecnico palermitano lo butti subito nella mischia contro il Budoni, complice l’assenza per squalifica di capitan Morero.

In gruppo questa mattina anche Tommaso Carbonelli che ha ripreso ad allenarsi dopo lo stop forzato a causa dei postumi di una contusione alla caviglia rimediata contro la Lupa Roma. Gli atleti biancoverdi sono stati divisi in due gruppi: dopo una parte di forza ed una di tattica, i titolari della gara di ieri sono stati impegnati in una seduta di defaticamento mentre gli altri hanno svolto un lavoro completo ed una partitella. Nel pomeriggio invece seduta video e tattica al coperto.