Avellino Calcio Diluvia su Ostiamare-Avellino: partita a rischio rinvio 25 novembre 2018

di Claudio De Vito – Ostiamare-Avellino rischia di essere rinviata a causa delle copiose precipitazioni che hanno appesantito il sintetico del centro sportivo “Anco Marzio”. Si attende l’arrivo della terna arbitrale guidata dal signor Bracaccini di Macerata per una valutazione della situazione più compiuta, ma la proiezione meteo delle prossime ore non promette nulla di buono.

Il campo, che in mattinata ha ospitato regolarmente un derby del campionato locale di Promozione, si presenta impraticabile in parecchie zone. Il diluvio non si arresta e prosegue incessante con l’allarme che è scattato tra i dirigenti del club di casa ad un paio d’ore dall’inizio del match.

Già un anno fa sullo stesso terreno di gioco fu sospesa la gara con il Lanusei dopo 25 minuti. Ora si rischia lo stesso copione o addirittura il rinvio. La decisione spetterà al direttore di gara, ma le sensazioni sono piuttosto negative in avvicinamento alla contesa. In questo campionato già Castiadas e Latina (mercoledì il recupero) sono state costrette al rinvio per maltempo.