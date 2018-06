Economia Dilaga la povertà in Italia: l’Istat dipinge un quadro più che preoccupante 26 giugno 2018

Più di 5 milioni di italiani in povertà assoluta: è il valore più alto registrato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) dall’inizio delle serie storiche, nel 2005.

Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1,778 milioni e vi vivono 5,058 individui. L’incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell’8,4% per gli individui (da 7,9%). Entrambi i valori sono i più alti della serie storica.

Gli ultimi dati hanno scatenato molte polemiche: associazioni di consumatori e per i diritti come lo “Sportello dei Diritti” hanno osservato che il problema della povertà non affligge più solo l’Africa, e tutti gli altri paesi, che insieme a questo, godono di un aggettivo detto “paese del terzo mondo”. Non solo più queste zone sono afflitte da una povertà insaziabile ma anche nel nostro, sta sempre di più dilagando.

E’ proprio riguardo al nostro paese Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si fa portavoce del grande disagio sociale che colpisce intere famiglie con numeri elevati di figli o anziani che devono far conto solo sulla loro esigua pensione.

Infatti, l’Italia è tra i paesi europei che, tra il 2008 e il 2017, hanno registrato i maggiori aumenti del rischio di povertà ed esclusione sociale. I bambini in povertà sono 1 su 8 e che i poveri sono quasi raddoppiati dall’inizio della crisi: erano 2.427.000 nel 2007. “Sono numeri enormi, la politica si muova”.