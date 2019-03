Magazine Dignità, salute e ambiente: Italservizi è il vero alleato del pulito 5 marzo 2019

Cercare un’impresa di pulizie non è un gioco da ragazzi. Che si tratti di un’abitazione privata o di un condominio o di un ufficio, quello che è davvero importante è presentarsi in ordine, in ambienti puliti e profumati.

Italservizi è l’impresa di pulizie a Roma che può fare la differenza. Con oltre venti anni di esperienza sulle spalle, Italservizi è un’azienda solida, cresciuta in modo naturale e sano, che offre soluzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’igiene ambientale di altissima qualità. La mission di Italservizi è soddisfare la propria clientela per migliorarne le condizioni di vita e di lavoro.

Diversi sono i servizi offerti da Italservizi: dalle pulizie degli ambienti all’autospurgo, dalle disinfestazioni alla potatura di alberi, dalla sanificazione degli ambienti all’allontanamento volatili.

Italservizi è un’azienda di facility management e Global Servizi: una realtà votata alla responsabilità totale degli immobili. Per quanto riguarda la sezione impresa di pulizie Roma, Italservizi vanta un portfolio di più di 1000 condomini. In più, famose catene di ristorazione su tutto il territorio nazionale, hanno scelto Italservizi come partner di fiducia.

L’azienda nata 20 anni fa, vanta oggi una rete di commerciali e personale qualificato e professionale, specializzato nelle varie attività. Il personale è formato secondo i processi ISO 9001 ed ogni addetto alle pulizie è munito di tesserino di riconoscimento ed è equipaggiato a norma secondo le norme di sicurezza vigenti del decreto 81/08. Infine, proprio perché l’azienda è molto attenta alla formazione del personale, ha fondato un’accademia per qualificare le proprie risorse attraverso corsi didattici, aperti anche al pubblico, votati all’insegnamento delle pulizie professionali e altri mestieri di manutenzione.

Italservizi è l’azienda ideale quando si tratta di pulizie o interventi di igiene per abitazioni private, condomini, uffici, strutture turistiche, strutture sanitarie, laboratori. Inoltre, l’azienda offre servizi di sorveglianza, di reception e call center, servizi di logistica e traslochi, potature ad alto fusto, allontanamento volatili, autospurgo e videoispezioni, smaltimento dei rifiuti, fornitura di prodotti specifici e altamente professionali, servizi di manutenzione edile e molto altro.

Per avere maggiori informazioni, contattate il sito www.italservizi.it o chiamate al numero 06.30.36.16.43.