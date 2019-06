Avellino Primo Piano Universiadi, mercato bisettimanale a Valle: il martedì e il sabato 28 giugno 2019

Renato Spiniello – A causa delle Summer Universiadi 2019, il mercato bisettimanale, che solitamente si tiene nel parcheggio antistante lo stadio, si sposterà a Valle per il periodo compreso tra il 29 giugno e il 13 luglio: il martedì e il sabato.

E’ quanto ordinato dal Commissario Straordinario del Comune di Avellino Giuseppe Priolo e dal Comandante della Polizia Municipale Michele Arvonio.

L’unica deroga è stata concessa, a seguito di ulteriori sopralluoghi svolti nella mattinata odierna, solo ed esclusivamente per la giornata del 29 giugno, quando si svolgerà regolarmente nel parcheggio dello stadio.

In via del tutto straordinaria e temporanea, in occasione della manifestazione sportiva che si svolgerà tra il PalaDelMauro e il “Partenio-Lombardi”, il mercato sarà trasferito tra via Manfra, via Morosini e via Marotta, nel popoloso rione avellinese.