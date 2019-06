Attualità Dichiarazione dei redditi “fai da te”: al via la campagna informativa 21 giugno 2019

L’Agenzia delle Entrate della Campania incontra i cittadini per aiutarli a gestire in autonomia la dichiarazione dei redditi precompilata. L’impegno della Direzione regionale della Campania è promuovere le novità della precompilata 2019 e aiutare i contribuenti a cogliere in pieno le opportunità offerte.

La Direzione regionale della Campania ha programmato una serie di iniziative che coinvolgeranno alcuni Comuni e Ospedali delle cinque province campane. I funzionari delle Entrate incontreranno i cittadini dei Comuni coinvolti e i dipendenti delle strutture interessate, fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti necessari per accedere alla propria dichiarazione precompilata, eventualmente modificarla e trasmetterla online.

I primi appuntamenti sono previsti lunedì 24 giugno nelle Aziende ospedaliere ‘Moscati’ di Avellino e ‘Sant’Anna e San Sebastiano‘ di Caserta e giovedì 27 giugno nei Comuni di Somma Vesuviana e Sassano. I funzionari dell’Agenzia saranno anche presso le sedi comunali di Marcianise, Giugliano, Altavilla Irpina e Sant’Agata dei Goti e nell’Ospedale ‘Pascale’ di Napoli.

Si può accedere alla propria precompilata tramite le credenziali Spid (Sistema pubblico per l’identità digitale) o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). La dichiarazione “si apre” anche con le credenziali rilasciate dall’Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre, resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata. Sempre a disposizione dei cittadini il sito “infoprecompilata” con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. È possibile ricevere assistenza anche telefonicamente: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, chiamando ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06 966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero).