DIAMOCI UNA MANO – consegne a casa gratuite a cura della Comunità Resiliente Avellinese

Michael Mambri – L’Arci e la Misericordia di Avellino hanno organizzato un gruppo di volontari: ” DIAMOCI UNA MANO – Comunità Resiliente Avellinese ” – per le consegne a casa, in forma completamente gratuita, per coloro che non possono uscire o che rischiano di più.

Un atto di sensibilità da parte della comunità irpina per tendere una mano particolarmente a persone anziane e affette da disabilità in questo periodo particolare per tutta la nostra nazione.

E’ possibile mettersi in contatto con i volontari chiamando al numero 0825. 784631.