Attualità “Diamo Luce a Lucio!” raccolta fondi per il giovane avellinese affetto da meningioma petroclivale 25 luglio 2019

Diamo Luce a Lucio!

Lucio Maffeo, ragazzo avellinese, ha bisogno di un intervento che gli salvi la vita una seconda volta. Dopo un lungo periodo di costose indagini mediche, pochi mesi fa ha affrontato un primo intervento chirurgico per l’esportazione di un grande meningioma petroclivale destro di secondo grado all’International Neuroscienze Institute ad Hannover, in Germania.

Questo primo intervento ha avuto un costo elevato e l’intera famiglia e un mutuo da estinguere hanno contribuito a salvargli la vita per la prima volta in quanto i medici del “Giuseppe Moscati” di Avellino, città in cui Lucio vive, gli avevano dato 15giorni di vita. Lucio e la sua famiglia sono stati in Germania per circa due mesi a loro spese. Al ritorno il buio periodo era giunto al termine ma i continui malori di Lucio e gli esiti delle diverse visite hanno riscontrato la formazione di un nuovo meningioma, più grande e più difficile da asportare. In Italia non ha possibilità di essere sottoposto all’intervento per la rimozione di questa massa, l’unica soluzione è ritornare in Germania e affrontare di nuovo il tutto. L’esborso economico sostenuto lo scorso novembre non permette alla famiglia di poter affrontarne un altro di notevole portata in così poco tempo compromettendo, di fatto, le speranze di salvezza del giovane Lucio.

Per dare una speranza a Lucio, è stata creata una pagina per raccogliere dei fondi per farlo entrare nuovamente in sala operatoria e fargli riaccendere la speranza! Lucio ha 27 anni e merita di vivere la sua vita a pieno.

Questo il codice Iban per le donazioni:

CODICE IBAN: IT 56 F03268151000521526493

Intestato a Lucio Maffeo (Causale: “Un aiuto per Lucio”)