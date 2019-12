Di Somma saluta l’Avellino

di Claudio De Vito. Salvatore Di Somma lascia l’Avellino. Una decisione oramai nell’aria che si è concretizzata nella tarda serata, dopo il summit andato in scena negli uffici della società al Partenio-Lombardi a partire dal pomeriggio.

Troppo distanti le posizioni sul progetto per proseguire lungo lo stesso binario. L’oramai ex direttore sportivo ha gettato la spugna dopo aver riscontrato una certamente freddezza nei rapporti con l’attuale proprietà.

Di Somma lascia dopo cinque mesi in sella. Le sue dimissioni saranno accettate dal presidente Luigi Izzo e dagli altri soci, che però non hanno ancora ricevuto alcun atto formale da parte del ds. In pole per la sua sostituzione c’è Carlo Musa, pronto da tempo per il contro-ribaltone ai danni del più esperto collega. Intanto la piazza insorge contro la società per le modalità del divorzio.