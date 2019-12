Attualità In Evidenza Primo Piano Di Maio “premia” Sibilia: “A lui la delega ai Vigili del Fuoco”. Il sottosegretario: “La vittoria di tutto il Paese” 24 dicembre 2019

Alpi – “Abbiamo compiuto un pezzo di strada insieme, è un vostro grande risultato, un risultato dei vigili che da anni si battono. Abbiamo raccolto il testimone. Mi batterò per dare a Carlo Sibilia la delega ai Vigili del Fuoco”. Luigi Di Maio “premia” il sottosegretario all’Interno irpino per il grande lavoro svolto in favore dei caschi rossi. Gli “consegna” una delega importante e pesante e l’applauso della sala è tutto per Sibilia.

Ce n’è un altro di applauso, ancor più fragoroso. La sala si alza in piedi quando proprio Sibilia afferma: “Voglio dedicare questo risultato ai vigili che hanno perso la vita durante il loro servizio. E alle loro famiglie”. Un giusto tributo per chi si spende per gli altri ogni giorno. “I caschi rossi – dice ancora il sottosegretario – sono un orgoglio italiano. La storia dell’equiparazione economica parte dal lontano 1981. Sembrava qualcosa di irraggiungibile, abbiamo fatto tanti sacrifici ed abbiamo incontrato tante difficoltà, ma oggi è una realtà. Ed è un successo di tutto il Paese. C’erano delle discrepanze enormi che andavano sanate a tutti i costi. La politica li ha presi in giro per troppi anni, oggi abbiamo fatto decisi passi in avanti”.

“Abbiamo finalmente trovato le risorse, in manovra ci sono 500 assunzioni straordinarie nei prossimi anni, due milioni di euro per gli straordinari. Finalmente risultati concreti. Una battaglia che dura 40 anni significa una vita intera, quindi la commozione che c’era oggi è giustificata. Spero che tutti i sindacati, di qualsiasi bandiera, trovino adesso l’occasione per stare tutti uniti e per proseguire la battaglia per i vigili del Fuoco”.