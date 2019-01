Attualità Primo Piano Di Maio: “Non so quanto tempo ci vorrà, ma ci riprenderemo le autostrade” 11 gennaio 2019

“Le grida ascoltate nel tribunale di Avellino sono quelle di chi si sente dire dallo Stato che non esiste un colpevole per la morte di suo figlio, sua figlia, sua mamma, suo papà, suo fratello, sua sorella. Morirono in 40 precipitando giù da un cavalcavia con un pullman in provincia di Avellino. Quel guard rail di Autostrade poteva reggere invece di essere tranciato come carta velina? Secondo molti esperti e periti che hanno preso parte al processo, sì. Secondo i giudici invece, Autostrade per l’Italia non ha colpe. E’ incomprensibile. Ma il mio non è un attacco ai giudici”.

Il vicepremier Luigi Di Maio affida al suo profilo Facebook una riflessione sulla sentenza di primo grado relativa alla strage di Acqualonga che, nel luglio del 2013, costò la vita a 40 persone.