Di Maio: “Con Ciampi Avellino sarà in collegamento diretto con il Governo”

“Con Ciampi avrete un sindaco in diretto collegamento con il Governo. E’ un’opportunità importante, perché fare il sindaco isolati dal resto delle istituzioni è difficile. Lo so, in Irpinia ci sono sempre stati sindaci che, nonostante i riferimenti istituzionali, non hanno fatto nulla perché dilaniati dalle guerre interne, costretti a muoversi tra i soliti giochi di potere. Il Movimento Cinque Stelle è altro, dateci fiducia, sosteneteci”.

La visita del Ministro Luigi Di Maio si chiude la benedizione a Vincenzo Ciampi, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle. La sfida elettorale è ad un passo e Di Maio chiede sostegno “per cambiare il Paese. Non è stato facile mettere su questo Governo. Gran parte del tempo lo abbiamo impiegato per scrivere un contratto di governo, non per distribuire poltrone e incarichi”.

“Abbiamo definito le cose da fare, gli impegni, le priorità della nostra azione – ha specificato -. Tre mesi non sono stati pochi ma sono serviti a trovare l’intesa sulle cose da fare, come l’acqua pubblica o l’abolizione della Fornero e della cosiddetta “Buona Scuola”. Il reddito di cittadinanza non è un incentivo per restare a casa, ma una garanzia mentre ti stai formando per trovare lavoro”.