Di flop in flop, Valle deserta: Avellino di nuovo senza mercato

Alpi – Difficilmente l’alibi della pioggia potrà reggere da parte dell’amministrazione comunale. Perché, già questa mattina presto, quando il tempo non era male, Valle era, per la seconda volta in una settimana, inesorabilmente vuota, deserta. Secondo flop consecutivo, dunque, per il bisettimanale che stamane, come martedì scorso, si sarebbe dovuto tenere, come detto, a Valle. Gli ambulanti lo hanno disertato ancora una volta, dimostrando, dunque, compattezza contro le decisioni del sindaco.

La sensazione del flop, concretizzatosi stamane, era già nell’aria nella giornata di ieri, anche se sono arrivati a 160 gli esercenti che si sono messi in regola con i tributi, sottoscrivendo rateizzazioni con “Assoservizi” per Tosap e Tari arretrati. Questa mattina, avrebbero potuto partecipare regolarmente al mercato. Ma il fronte anti-Comune appare compatto e difficilmente scardinabile, a quanto pare. La tensione è nell’aria.