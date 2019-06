Cronaca Detiene sostanze stupefacenti a fine di spaccio: scoperto e denunciato dai Carabinieri 18 giugno 2019

I Carabinieri della Stazione di Avella, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in orario pomeridiano, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un 50enne del posto che, all’esito della perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di hashish e marijuana.

La droga è stata sottoposta a sequestro e per il 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.