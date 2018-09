Basket Scandone In Evidenza Primo Piano D’Ercole svela la nuova Sidigas: “Corsa in attacco e intensità in difesa. Spero che il Del Mauro sia pronto al più presto” 18 settembre 2018

Renato Spiniello – Reduce dal secondo posto al torneo Pro Stars di Francia, tocca a Lollo D’Ercole fare il punto del precampionato della Sidigas Avellino, a un mese di distanza dal raduno e a una ventina di giorni dall’esordio in Lba contro la Red October Cantù. “Finora abbiamo svolto un ottimo lavoro, considerando le assenze di alcuni giocatori – ammette l’ex Sassari – in Francia, ad esempio, abbiamo disputato un buon torneo, perdendo solo l’ultima gara che era la terza in altrettanti giorni”.

Per il play/guardia, alla sua seconda stagione consecutiva in biancoverde, l’intensità difensiva può essere il punto di forza del roster allestito dal diesse Nicola Alberani. “La nostra sarà una pallacanestro di corsa in attacco e di intensità in difesa – svela D’Ercole – per questo è un bene avere rotazioni più lunghe, anche perché tra campionato e Champions saremo costretti a giocare ogni tre giorni”.

La preseason della Beneamata proseguirà con l’amichevole contro Latina e il Torneo di Rieti, al quale parteciperanno anche Brindisi, Rieti e la Virtus Roma. “Aspettiamo che tutti i giocatori si aggreghino al gruppo e cominciano la seconda fase del precampionato. Filloy finora è stato impegnato in Nazionale e manca anche N’Diaye, mentre Campani sta svolgendo lavoro differenziato. Attendiamo tutti e ci prepariamo al meglio all’inizio della stagione”.

Nel frattempo la squadra sta continuando ad allenarsi al PalaDelMauro, in attesa che i lavori di restyling in vista delle Universiadi 2019 vengano avviati. “Il mio augurio è che una volta partiti, finiscano al più presto – ammette il cestista toscano – non conosco le problematiche e i motivi dei ritardi, ma sicuramente sia per noi che per i tifosi è un grande vantaggio giocare in questo Palazzetto. Sykes e Costello? Sono i più giovani del gruppo, ma al tempo stesso grandi professionisti. Si stanno adattando molto velocemente al basket europeo”.

Questo il programma delle prossime partite della Sidigas, che avranno luogo presso il PalaSojourner di Rieti:

Sabato 22 settembre:

– ore 18:30: Happy Casa Brindisi vs Sidigas Avellino

– ore 20:30: Zeus Energy Group Rieti vs Virtus Roma

Domenica 23 settembre:

– ore 17:00 finale 3° e 4° posto

– ore 20:00 finale 1° e 2° posto