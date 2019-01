Sport Derby Green Volley-Wessica Avellino: le rossoblu vincono 3-0 22 gennaio 2019

Una gara che ha visto le atlete rossoblu giocare alla grande e compiere prima un prodigioso recupero nel primo set, e poi gestire il vantaggio accumulato non esitando a dare il colpo di grazia alle avversarie. Una partita vinta soprattutto con l’ottima tenuta in difesa e con gli attacchi mirati a far male alle avellinesi.

Una gara che fa risalire le terribili ragazze atripaldesi in classifica che si portano a 12 punti a ridosso proprio di Wessica e Marano. Primo set dai due volti con prima un leggero equilibrio e poi le padroni di casa prendono il largo portandosi sul 21 a 11 e scavando un solco con le avversarie ma la Green Volley non molla e grazie agli attacchi di Antonia Giacobbe e la battuta efficace di Alessia zaolino riesce a ricucire il gap con punti importanti e sul fotofinish il set si chiude con il punteggio di 25 a 23.

Un set che incide sulla psiche delle padroni di casa e che non riescono più ad entrare in partita e le atripaldesi rimangono concentrate non concedendo nulla alle avversarie. La battuta è il fondamentale che mette in difficoltà la Wessica che deve cedere anche il secondo set con il punteggio di 25 a 19. Nel terzo set le squadre lottano punto a punto finchè non sale in cattedra la banda Federica Ruta che è brava a trovare il punto debole delle avversarie e a sferrare gli attacchi decisivi che fanno si che la formazione atripaldese porti a casa il successo con il punteggio di 25 a 21 in un ora di gioco.

Grande festa in casa Ermete Green Volley Marcello che vince una partita importante e difficile mostrando grande carattere e tenacia. Soprattutto un prova che ha messo in evidenza la prova di squadra delle ragazze che hanno sapu6to far fronte alle difficoltà.

Ora domenica, nell’ultima gara del girone d’andata, le ragazze atripaldesi se la vedranno a Napoli contro la formazione dell’F.T. Napoli Volley, fanalino di coda del torneo con la possibilità di chiudere in bellezza al giro di boa.