In fiamme un deposito a Paternopoli. Sul posto, contrada Cerreto, si sono subito portati i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. L’incendio è stato domato e la zona è stata messa in sicurezza. Non ci sono feriti. Nonostante ad un primo impatto sembra che il rogo sia nato per cause accidentali, i militari dell’arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica.