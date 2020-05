Politica Della Pia: “Crisi Covid fase due , non è andato tutto bene” 19 maggio 2020

Il comunicato di Tony Della Pia, segretario di Rifondazione Comunista: “Finito il periodo dell’isolamento forzato comincia la fase della presunta “rinascita” , il periodo in cui tutte e tutti tendono ad esorcizzare i tre mesi trascorsi, che hanno determinato un mutamento nella quotidianità collettiva . Abbiamo visto bandiere sventolare, letto commoventi striscioni che recitavano la oramai nota frase “andrà tutto bene” , ascoltato appelli alla resistenza, molti sinceri ma tanti altri di circostanza! La vita normale non e’ stata semplice, non solo per la preoccupazione per quanto avveniva, ma anche e’ sopratutto per quello che vedevano, identita’ mascherate, amicizie, fratellanza, rapporti collettivi improvvisamente e radicalmente stroncati , anche con violenza, da un fenomeno naturale, in fondo , a pensarci bene, il virus lo e’. Tutte e tutti hanno hanno sentito sulla loro pelle, nella loro carne nuda la debolezza di fronte alla potenza della natura , tutte e tutti hanno avuto paura e come avviene in circostanze simili hanno cercato negli altri un sostegno umano, morale. Abbiamo vissuto, forse inconsapevolmente una fase storica, nel senso che passera’ alla storia, per chiarirmi, i nostri pronipoti se esisteranno leggeranno la nostra vita dai libri, tuttavia non ho la certezza che tale consapevolezza sia di dominio pubblico. Mi spiego, sono morte tante persone,lo ricordiamo ancora? ma sopratutto ricorderemo perche’ molte di queste hanno perso la vita? Quindi pongo a me stesso una domanda e la propongo a voi , riteniamo che lo smembramento del sistema sanitario pubblico a favore degli interessi privati abbia contribuito a determinare tutto ciò? Io penso di si! Penso che la privatizzazione dello stato sociale non e’ un bene, sopratutto per la maggioranza che se riflettete e’ composta da voi. Tutti hanno elogiato medici, infermieri, operatori sanitari di ogni livello ma, tutti ricordano le condizioni in cui sono costretti a lavorare ogni giorno, prima, adesso è dopo l’epidemia? “Andra’ tutto bene!! ” siamo sicuri? andra’ tutto bene perche’ ritorneremo ad ingolfare strade e arterie delle nostre citta’? Perché ‘ finalmente aziende disoneste ricominceranno ad inquinare il cielo , l’acqua e la terra del nostro pianeta? Mentre altre con l’alibi della crisi delocalizzeranno, licenziando lavoratrici e lavoratori oppure acutizzeranno con maggiore violenza la scure dello sfruttamento? Andrà tutto bene per i piccoli imprenditori, gli artigiani , i Micro operatori commerciali, turistici, di servizio che ad oggi non hanno ancora ricevuto un centesimo annunciato dai pomposi proclami dei vari governi regionali e nazionali? no, non andra’ tutto bene, perche’ mentre assistevano agli inutili teatrini di lor signori hanno chiuso o chiuderanno le loro attivita’ , in irpina il dato e’ drammatico, talmente drammatico che colpisce corpi a noi vicini! Non andrà tutto bene per chi viveva nella poverta’ , era precario,lavoratore a nero ipersfruttato e oggi sfruttato fino all’inverosimile, non andra’ tutto bene per il Sud depredato con l’avallo di un governo di nani e ballerine di quelle poche risorse di cui disponeva. Non andra’ tutto bene per l’Europa, quella che vorremmo, quella dei popoli, della giustizia sociale, vittima nelle mani dei poteri economico/finanziari. No, non andra’ tutto bene, perche’ chi comanda vi ha riconsegnato la liberta’ di essere mediocri!”