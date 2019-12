Deferimento Avellino, il caso si sgonfia: nessuna penalizzazione

Soltanto un’ammenda, nessuna penalizzazione in classifica. È quanto emerso questa mattina in aula al Tribunale Federale Nazionale relativamente al deferimento dell’Avellino e del suo ex dirigente Luigi Carbone.

La Procura Federale ha infatti compiuto qualche passo indietro rispetto all’istruttoria del procedimento sportivo chiedendo al collegio giudicante di primo grado soltanto un’ammenda di 5mila euro a carico del club biancoverde e l’inibizione per 6 mesi nei confronti di Carbone, oltre ad un’ammenda anche in tal caso di 5mila euro.

La sentenza prevista in giornata potrebbe accogliere o attenuare le richieste, ma in ogni caso per l’Avellino è scongiurato il rischio penalizzazione.