De Sio (Air): “A novembre Autostazione pronta. Sarà un punto di riferimento obbligato per tutti”

Alpi – Novembre dovrebbe essere la volta buona. L’amministratore unico dell’Air, Alberto De Sio, anche questa mattina, nel corso del vertice sullo spostamento del terminal bus da piazza Kennedy a piazzale degli Irpini, ha mostrato un cauto ottimismo sulla data di apertura dell’autostazione di via Colombo.

“Come tutti sapete – spiega De Sio – lo scorso 5 febbraio abbiamo firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell’autostazione di Avellino con la Cogepa, azienda che si è aggiudicata la gara d’appalto. Siamo ora in attesa di consegnare i lavori, cosa che dovrebbe avvenire entro febbraio. L’ultimazione dei lavori è prevista entro 270 giorni dalla consegna dell’area alla ditta. Incrociamo le dita, ma credo che a novembre Avellino avrà la sua autostazione”.

“Una volta consegnata l’autostazione – aggiunge – ci sarà una sistemazione finale e definitiva di tutto l’asset avellinese. Rappresenterà un punto di riferimento obbligato per tutti, per noi ma anche per gli enti locali, per quanto concerne la viabilità, le linee, la sosta delle autovetture. Tutto dovrà poi essere funzionale a questa struttura”.