De Mita: “Finite le fake news, la radioterapia ad Ariano si farà”

“Un significativo passo in avanti verso la radioterapia all’Ospedale Frangipane di Ariano: è stata pubblicata ieri la delibera commissariale che approva la programmazione dell’ASL di Avellino per l’attivazione del servizio per i pazienti oncologici”.

L’ex parlamentare Giuseppe De Mita non sembra avere dubbi. “Non sarebbe nemmeno una notizia, se non fosse che da diversi mesi, alcuni personaggi hanno messo in dubbio questa possibilità e alimentato il sospetto che vi fossero oscuri interessi ad impedirla. La radioterapia si farà. Nei modi e con i tempi che queste procedure hanno; i passaggi successivi sono il finanziamento dei macchinari e la realizzazione dei lavori. Ma il punto di partenza è stato fissato in via definitiva”.

“Queste cose le avevo anticipate in campagna elettorale alle associazioni arianesi interessate alla questione, pur tra qualche diffidenza”, continua De Mita. “Ora tutto questo non è un merito, né una propaganda di parte. Solo un fatto. Vero”.

“Il merito di questi risultati è normalmente la conseguenza di un impegno civile plurale e diffuso, non certo di rivendicazioni individuali. E una volta di più dimostra che basta avere pazienza perché si distinguano le verità dalle maldicenze”.

“Sono in tanti a ritenere che le fake news stiano diventando un problema politico e una delicata questione sociale. Personalmente penso, però, che il vero pericolo siano i fake men”.