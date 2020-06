Economia De Matteis Agroalimentare: ricavi dalle vendite di pasta a +30% nel 2019 10 giugno 2020

De Matteis Agroalimentare conferma la chiusura positiva del 2019, con un fatturato di 155 milioni di euro e con un incremento dei ricavi del 30% rispetto all’anno precedente. Un risultato in linea con le previsioni e che attesta il raggiungimento del posizionamento di mercato atteso dall’azienda irpina, oggi fra i primi 10 produttori di pasta secca al mondo.

La crescita nelle vendite è stata trainata dall’avvio a regime della filiale commerciale aperta nel gennaio 2019 negli Stati Uniti, dove l’azienda si consolida come uno dei primi esportatori di pasta Made in Italy, con una quota dell’11% delle esportazioni dell’intero settore nel Paese. Oltre agli Usa, De Matteis Agroalimentare esporta oggi in oltre 40 Paesi e la quota di export ha superato l’80% dei ricavi dell’azienda, (registrando una crescita del +15% nel 2019 vs 2018).

Il primo quadrimestre del 2020 ha fatto registrare un’ulteriore crescita del + 15% sulle vendite, con ricavi a 56 milioni di euro e con una performance della marca Armando del + 30%.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra azienda all’estero come in Italia, perché dimostra una volta di più quanto sia apprezzata l’eccellenza della nostra produzione agroalimentare. – afferma Marco De Matteis, Amministratore Delegato De Matteis Agroalimentare Spa – Ogni nostro sforzo in questi anni è stato indirizzato a innalzare la qualità e l’efficienza di ciò che facciamo in un’ottica di crescita continua e rispetto e adesione ai principi della sostenibilità. L’impegno profuso dall’azienda nella creazione della comunità di agricoltori della Filiera Armando ha dato i suoi frutti: a 10 anni dalla nascita, la Filiera conta oltre 1.500 aziende agricole che producono secondo un rigido e sostenibile disciplinare volto al raggiungimento della migliore qualità di grano italiano, prodotta nel rispetto dell’ambiente e della migliore tradizione agricola”.

Nel biennio 2018-2019 l’azienda ha portato a compimento un imponente piano di ampliamento del proprio stabilimento di Flumeri, con un investimento di 16 mln di euro a supporto dell’incremento della capacità produttiva (+ 30%) e del totale riammodernamento del fine linea per il confezionamento. In particolare, a febbraio 2020 è stata inaugurata la nuova linea produttiva con tecnologia PastaSense sviluppata con il Gruppo svizzero Bühler, che ha fatto dell’impianto di Flumeri uno trai i più innovativi e tecnologicamente avanzati al mondo.

L’alta tecnologia e l’attenzione alla qualità del prodotto trovano la loro migliore espressione in Pasta Armando, il marchio fiore all’occhiello del pastificio De Matteis che distingue la pasta di alta qualità, prodotta con il grano 100% Italiano della Filiera Armando, commercializzata in Italia e in oltre 10 Paesi esteri.

La Filiera creata dall’azienda nel 2010 – sulla base della intuizione del Presidente Cavaliere del Lavoro Armando Enzo De Matteis – è stata una delle prime realtà di questo genere sul territorio ed è oggi unica nel panorama italiano perché prevede la firma di un accordo diretto con ogni singolo coltivatore.

Gli agricoltori coinvolti nel progetto nel 2019 sono oltre 1.500, ognuno dei quali sottoscrive con il pastificio il “Patto Armando” impegnandosi a rispettare il rigoroso disciplinare orientato a una produzione di grano di alta qualità e a un’agricoltura più sostenibile. Dal canto suo l’azienda si impegna a fornire l’assistenza in campo di agronomi dedicati e ad acquistare il raccolto a un prezzo minimo garantito.

Il controllo esercitato sull’intera filiera, insieme alla disponibilità di un impianto di molitura integrato al pastificio, ha permesso all’azienda di realizzare nel 2019 un prodotto unico e innovativo nel suo genere per il mercato italiano: le Pastine di Armando con certificazione Metodo Zero residui di Pesticidi e Glifosato.

Da marzo 2020 la certificazione è stata estesa a tutti i prodotti a marchio Armando della linea Pasta di Semola di Grano duro, realizzati secondo gli stessi principi. Sono i primi prodotti sul mercato, derivanti da agricoltura convenzionale, a poter dichiarare lo zero tecnico di residui di pesticidi (meno dello 0,00001 g), come garantito dall’ente di certificazione Bureau Veritas®.