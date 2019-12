Avellino Calcio De Marco non ha dubbi: “Martone una garanzia per l’Avellino” 10 dicembre 2019

di Claudio De Vito. “Aniello Martone è una garanzia, mi sono trovato bene con lui a Caserta”. Parola di Simone De Marco, infaticabile motorino del centrocampo dell’Avellino reduce dal tris ai danni della Sicula Leonzio.

“Abbiamo iniziato bene nelle ultime gare, l’approccio è fondamentale. La Sicula veniva da un periodo difficile ed era importante partire bene per non dargli spazio. Poi sull’infortunio di Charpentier abbiamo avuto una disattenzione, è mancato un uomo e ci siamo mossi diversamente prendendo il gol. Però poi abbiamo tenuto bene il campo e ci siamo fatti trovare pronti per vincere”.

“La vecchia proprietà ci ha sempre rassicurato che le cose sarebbero andate per il meglio – ha sottolineato il mediano partenopeo – alla fine così è stato, a volte può pesare non avere certezze però in campo non abbiamo avuto difficoltà ad affrontare le partite. La sosta? Ci servirà in vista del girone di ritorno, sosterremo un’adeguata preparazione. Playoff? Rimaniamo con i piedi per terra. Charpentier? Non cambierà il nostro modo di giocare, Albadoro darà garanzie perché è un attaccante forte ed esperto”.