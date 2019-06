De Luca: “Subito i siti di stoccaggio o a settembre sarà emergenza rifiuti”

“Rivolgo il mio appello ai Comuni della Campania, perché si muovano a individuare siti di stoccaggio per i rifiuti per il mese di settembre, quando chiude Acerra e rimarranno a terra 80.000 tonnellate di rifiuti”. Così il presidente della Regione Vincendo De Luca che, a Lira Tv, lancia l’ennesimo allarme rifiuti in vista dello stop del termovalorizzatore per manutenzione.

“I Comuni hanno il dovere di trovare ognuno un sito di stoccaggio provvisorio, ma sembra che siano tutti distratti. Sembra che settembre non debba mai arrivare ma è domani mattina, quindi sappiano i cittadini che i Comuni hanno il dovere di preparare i siti di stoccaggio e se non lo fanno lasciano per terra i rifiuti per un mese a terra. Non so come dirlo”.

“Questo dovere – precisa – deve essere compiuto in primo luogo dal Comune di Napoli, dai Comuni più grandi della Regione. Bisogna preparare siti stoccaggio, impermeabilizzarli, organizzare il drenaggio e prepararli per ospitare i rifiuti per 40 giorni, non tutti, ma almeno la metà dovrà essere stoccata”.