De Luca: “Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito ai nuovi casi di contagi di cittadini rientrati da viaggi all’estero, ha firmato stasera una nuova ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in regione.

“Per la Campania, avendo verificato che alcuni nostri concittadini, dopo un viaggio a Malta hanno contratto e portato il contagio – dice il Governatore -, si rende inevitabile l’obbligo, per tutti coloro che tornano nella nostra regione, di andare automaticamente in quarantena, pena denuncia penale e sanzione di mille euro per chi viola l’isolamento. La quarantena si interromperà dopo aver avuto esito negativo del tampone”.