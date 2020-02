In Evidenza Politica Primo Piano “De Luca punto di partenza e di arrivo”: il Pd regionale è con il Governatore uscente 17 febbraio 2020

Renato Spiniello – “Vincenzo De Luca punto di partenza e di arrivo”. La Direzione Regionale del Partito Democratico, riunitasi nel pomeriggio a Napoli alla presenza del segretario regionale Leo Annunziata, ufficializza la candidatura dell’attuale Governatore in vista delle Regionali di maggio/giugno.

Si punta a una larga coalizione di centrosinistra ma che abbia nell’ex sindaco di Salerno il suo centro apicale. “Rivendichiamo la figura di De Luca e il lavoro svolto – afferma il segretario Annunziata – e offriamo la sua figura a tutte le forze di centrosinistra”.

Tra queste forze non dovrebbe far parte il Movimento 5 Stelle, alleato dei dem al Governo ma che proprio in giornata ha deciso di puntare sull’attuale Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che ha incassato il sì anche di Sinistra Italiana.

L’obiettivo resta però quello di allargare il campo: “Ci deve essere un’affinità programmatica con altre forze politiche e penso ci sia – continua il segretario regionale – Oggi ci assumiamo di essere forza propulsiva del centrosinistra. Senza infingimenti e con piena responsabilità offriamo la candidatura del Presidente e siamo pronti ad aprire un confronto programmatico con tutte le forze che vogliono partecipare e concorrere”.

La mozione che vuole la ricandidatura dell’uscente De Luca è stata approvata all’unanimità: assente per motivi istituzionali il deputato Umberto Del Basso De Caro, così come non hanno partecipato al voto alcuni suoi riferimenti locali.