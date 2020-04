Attualità In Evidenza Primo Piano De Luca: piano da 500 mln di euro a sostegno di aziende e famiglie 3 aprile 2020

Un piano economico-sociale che avrà risorse finanziarie per almeno 500 milioni di euro: lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Domani mattina lo presenteremo – ha spiegato in diretta Fb – un piano enorme che prevede interventi sulle politiche sociali aiuto alle fasce deboli, interventi di aiuto nelle aree dove abbiamo una presenza di immigrati, come la Piana del Sele e Castel Volturno, interventi a tutele delle donne”.

E poi “sostegno al turismo, alle aziende che hanno subito danni pesanti in queste settimane, aziende di tutti i tipi, attivita’ autonome, artigianali, sostegni ai professionisti, alle aziende agricoli e della pesca”. Nel piano previsti anche “interventi per la casa e sostegno ai fitti, contributi alloggiativi , misure per credito agevolato alle imprese, credito a tasso zero”. Una manovra, ha aggiunto, “imponente rispetto alla quale cercheremo di evitare sovrapposizioni con interventi istituzionali e punteremo ala semplificazione”