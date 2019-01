De Luca firma i decreti: in arrivo 7600 assunzioni nella sanità campana

Il governatore De Luca firma i decreti per il piano per il personale della sanità, via libera all’assunzione di 7600 dipendenti in Campania. Via libera dunque ai piani per il personale presentati dalle Asl e dalle aziende ospedaliere della Campania. Una quota, entro il 50%, è destinata alla stabilizzazione dei precari di lungo corso. Prevista anche l’assunzione di nuovi medici, infermieri, amministrativi, tecnici per oltre 5500 unità.

De Luca ha parlato di risultato storico per la nostra Regione “che ci consentirà di affrontare meglio anche tante emergenze che abbiamo. In questo periodo si fa fatica anche nei concorsi per medici di pronto soccorso, non partecipano. C’è penuria di medici in alcuni campi”