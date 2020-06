De Luca: da agosto 110.000 test a docenti e bidelli

“Tra fine agosto e inizio settembre faremo 110.000 controlli per il Covid-19 su docenti e bidelli e poi i tamponi rapidi. Lavoriamo per la messa in sicurezza della scuola”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da Castellabate (Salerno). “Stiamo preparando – ha spiegato – due campagne di screening, quella sulla scuola e su tutto il personale sanitario. A oggi abbiamo fatto 50.000 tamponi ai dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e ci prepariamo a un lavoro analogo per la scuola”.

“Già da questa settimana cercheremo di attivare altre attività turistiche, cercheremo di allargare gli orari, ma non voglio toccare la previsione di non vendere alcolici dopo le dieci di sera”, ha detto ancora De Luca.

“Al Cardarelli – ha spiegato il governatore – prima del Covid-19, nei mesi precedenti, erano stati ricoverati 37 ragazzi di cui 20 avevano tra gli 11 e i 17 anni. Erano arrivati in ospedale in coma etilico, strafatti di vodka e superalcolici. La movida è bellissima se è un incontro, un modo per stare insieme non per rovinare la vita dei bambini. Perché a 11 anni sei un bambino”.