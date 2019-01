Basket Scandone La Sidigas all’ultima sfida per la qualificazione, De Gennaro: “Vogliamo ripagare i nostri sforzi con il passaggio del turno” 29 gennaio 2019

“Le Mans è una squadra costruita per fare bene in Champions e lo sta dimostrando. Vengono dall’importante vittoria casalinga contro il Nizhny Novgorod che li ha lanciati al quarto posto in classifica, motivo per cui sicuramente verranno ad Avellino per giocarsi l’ultimo spot disponibile per passare il turno”. Con queste parole l’assistant coach della Sidigas, Gianluca De Gennaro presenta l’ultima sfida casalinga della Regular Season di Basketball Champions League per la Sidigas Avellino, che domani affronterài francesi di Le Mans Sarthe Basket alle ore 20.30.

Il match potrà essere seguito in diretta su Rai Sport, Eurosport Player e su www.livebasketball.tv. La società ha ideato una promozione dedicata ai tifosi biancoverdi che vorranno supportare i ragazzi di coach Vucinic nell’importante partita di domani: tutte le informazioni al link http://bit.ly/2TgnktC.

I francesi occupano attualmente il quarto posto nella classifica del Gruppo A di Champions con un bilancio di cinque vittorie e sette sconfitte, a quota 17 punti e alla pari con il Nizhny Novgorod ed il Ventspils. Lo scorso turno della competizione europea ha decretato proprio la vittoria casalinga dei transalpini sui russi del Nizhny Novgorod per 89-74. Undicesimo posto in classifica, invece, nella LNB, massima serie francese, con nove vittorie ed altrettante sconfitte, l’ultima delle quali pervenuta in casa dello Cholet per 70-64.

Il pre-gara della Sidigas è tutto nelle parole di coach De Gennaro che analizza la sfida che attende i biancoverdi: “Sono un team ben allenato e che possiede un roster molto profondo. Partendo dal quintetto base citiamo innanzitutto Thompson, playmaker che fa della forza fisica e della velocità le sue armi principali e che attacca benissimo in 1 vs 1; i tiratori Eito e Bigote, molto efficaci soprattutto dall’arco dei tre punti; infine Clark, che oltre ad avere un buon tiro dalla lunga distanza, è molto abile nel gioco in post, ed il ‘lungo’ ex-Milano, Richard Hendrix. In panchina c’è un’altra vecchia conoscenza del nostro campionato, Tabu, backup del playmaker, insieme ad altri validi elementi tra cui Cornelie, centro che fa del pick and pop la sua caratteristica principale.

Noi dobbiamo focalizzarci su noi stessi e sulle nostre caratteristiche. Stiamo uscendo da un momento difficile, visti i recuperi di Hamady Ndiaye e Caleb Green, anche se entrambi non ancora al 100%. Abbiamo inoltre aggiunto due giocatori: Demonte Harper farà il suo esordio proprio domani, mentre Ojars Silins ha bisogno di entrare bene nel nostro sistema di gioco. Entrambi sono innesti importanti e che daranno il proprio contributo alla squadra. Ci teniamo tantissimo a superare il turno: sappiamo che quella di domani sarà una partita importante e difficile ma al tempo stesso siamo consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre qualità. Più che mai avremo bisogno che il nostro pubblico ci sia vicino e sostenga i ragazzi il più possibile. Affronteremo il match ancora una volta uniti e compatti e vogliamo che tutti gli sforzi fatti fino ad ora portino ad una meritata qualificazione”.