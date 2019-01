Avellino Calcio De Cesare, sterzata sul mercato: arrivano i rinforzi per Bucaro 7 gennaio 2019

di Claudio De Vito – Si sono fatti attendere ma sono in arrivo gli under promessi dalla società a Giovanni Bucaro, che nelle ultime partite ha dovuto fare i conti con la problematica legata proprio all’impiego dei baby nell’undici iniziale. L’Avellino stringe per due under attesi già in campo per la ripresa di domani al Partenio-Lombardi.

Saltate le trattative con Tommaso Vitali e Mirko Bizzi e abbandonata la pista Antonio Russo, l’agognato portiere giovane sarà Aniello Viscovo, di proprietà del Crotone ma riserva alla Vibonese in questa parte di stagione. Il ’99 di Massa di Somma, cresciuto nelle giovanili dei pitagorici, si prepara a diventare il titolare tra i pali biancoverdi.

L’altro innesto under sarà Alessio Rizzo, centrocampista classe ’98 del Catania in netto vantaggio su Kevin Biondi (’99), sempre di proprietà degli etnei ma titolare al Messina. Ma non è finita qui perché nel mosaico sarà inserita anche la tessera del terzino sinistro capace di formare la coppia con Fabiano Parisi.

E ancora, Gianandrea De Cesare – che sta pian piano superando le difficoltà aziendali – avrebbe dato il suo benestare ad un’ulteriore operazione over. L’obiettivo è Manuel Ricci, poliedrico centrocampista del Matera già con i lupi proprio sotto la gestione Bucaro 2011/2012. Il mercato di gennaio ad una svolta: arrivano i rinforzi under.