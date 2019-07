Attualità Danza, grande successo per lo spettacolo di fine anno della Dream Memory Academy di Montemiletto 15 luglio 2019

Grande successo per lo spettacolo di fine anno della scuola DREAM MEMORY ACADEMY di Montemiletto.

L’evento si è svolto presso il cineteatro Carmen di Mirabella Eclano, dove gli spettatori hanno assistito ad un’entusiasmante lavoro proposto in tre atti: il primo atto ha visto la rappresentazione dell’opera classica ” Bayadere”, una tormentata storia d’amore rappresentata con atmosfere esotiche e ambientata in tempi lontani; il secondo atto ha visto la rappresentazione di un classico, tornato recentemente in voga anche al cinema, Mary Poppins, nel terzo atto abbiamo visto ripercorrere i punti salienti di film da oscar come “La vita è bella” ,”Titanic” etc. (i giovani allievi si sono esibiti quindi in diverse performance che hanno interessato diversi stili di danza, riscuotendo il consenso del numeroso pubblico presente).

Uno spettacolo davvero speciale, che ha visto protagoniste tutte le allieve della scuola, in modo particolare la diplomanda Federica Ciarlo che ha concluso il suo percorso di studi esibendosi nel ruolo della protagonista nel balletto della Bayadère.

La scuola vanta un gruppo numeroso e affiatato di allievi di diverse età, a partire dai tre anni. Due ore e mezza di danza, musica, luci, colori ed emozioni sotto la direzione artistica attenta e scrupolosa della maestra Veronica Grieco, ideatrice dello spettacolo.

La scuola di danza è nata soltanto due anni fa grazie alla dott.essa Isabella Colella e ha visto incrementare in modo notevole il suo successo e il suo radicamento sul territorio.