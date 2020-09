Politica D’Amelio (PD): benefici economici alle aziende contro la disparità dei salari 4 Settembre 2020

Rosetta D’Amelio, consigliera del partito democratico alle Regionali 2020, lancia la prima proposta da portare in Consiglio regionale.

“La forte disparità dei salari tra uomini e donne incide in negativo sulla società. Per questo motivo – dichiara la consigliera -, nella prossima legislatura mi farò promotrice di una misura che abbatta la differenza retributiva basata sul genere, introducendo nel settore privato benefici economici in favore delle imprese virtuose”.

“Sono da sempre convinta – continua D’Amelio – che senza parità di genere non si possa raggiungere un sistema equo di cittadinanza e convivenza. Un ulteriore passo in avanti verso la parità credo debba necessariamente passare per il contrasto al gap retributivo, possibile attraverso premialità e sgravi sull’ Imposta Regionale sulle Attività Produttive”.

“Promuovere la parità dei salari – conclude la consigliera -, deve essere un dovere urgente delle istituzioni. E’ questa la prima proposta concreta e realizzabile a partire dalla quale si caratterizzerà il mio impegno nei prossimi anni”.