Attualità D’Amelio: “La tifoseria biancoverde merita un progetto sportivo importante” 8 agosto 2018

“Sono estremamente dispiaciuta per la decisione del Tar del Lazio di respingere il ricorso dell’Us Avellino contro la mancata iscrizione al campionato di serie B. È una notizia bruttissima per una città e una provincia dalla grande storia calcistica. Proprio ieri ho incontrato il figlio di emigranti irpini, nato e cresciuto in Svizzera, ma da sempre tifoso dell’Avellino. Portava fiero sul braccio un tatuaggio dello stemma dei lupi e ha condiviso con me la sua preoccupazione per l’imminente verdetto della giustizia amministrativa. La tifoseria biancoverde, in Italia e all’estero, merita grandi palcoscenici perciò sono certa che si sapranno trovare le energie giuste per un percorso di rifondazione e rilancio del progetto sportivo del calcio ad Avellino”. Così in una nota la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.