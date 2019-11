D’Amelio, De Luca e De Micheli visitano il cantiere della Lioni-Grottaminarda

“Una giornata importante per l’Irpinia e la Campania con la visita della ministra per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli in Valle Ufita. Un doppio appuntamento per parlare di due opere strategiche per lo sviluppo delle aree interne: la linea ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari e la strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda. In particolare, insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al consigliere delegato ai Trasporti Luca Cascone, abbiamo accompagnato la ministra De Micheli a Gesualdo sul cantiere della Lioni-Grottaminarda per un incontro con le imprese e una delegazione di maestranze che a giorni riprenderanno i lavori.”.

“Abbiamo fatto uno sforzo enorme come Regione Campania, per il quale ringrazio nuovamente il governatore De Luca, caricandoci nell’onere di subentrare nella gestione ormai impanatasi dell’opera e di portare a compimento un’infrastruttura che in connessione all’Alta Capacità darà nuovo impulso allo sviluppo di questo territorio e delle sue aree industriali”. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio a margine della visita della ministra Paola De Micheli.